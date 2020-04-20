هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2020 08:00 م

الكويت (رويترز) - أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الاثنين تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب انتشار فيروس كورونا إلى نهاية شهر مايو أيار بدلا من 26 أبريل نيسان كما كان مقررا من قبل.

وقال المزرم في بيان تلاه عبر تلفزيون الكويت إن مجلس الوزراء قرر أيضا تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ الرابعة عصرا بدلا من الخامسة وتنتهي الثامنة صباحا بدلا من السادسة، وذلك نظرا لقرب حلول شهر رمضان.

من جانبه أعلن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل أن الحكومة ستقدم حزمة مساعدات لكن لن يكون هناك تعويض عن فرص الربح الفائتة نتيجة إجراءات مكافحة كورونا.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير محمد اليماني)

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