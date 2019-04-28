هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2019 10:29 م

الكويت (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله يوم الأحد إن الكويت تنظر بقلق لتهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وتتطلع دائما إلى أن تنأى بالمنطقة عن هذا التوتر.

وقال الجار الله للوكالة معلقا على التوتر في المنطقة بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق "نحن ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

(تغطية أحمد حجاجي ونيرة عبد الله - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك