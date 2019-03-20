هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 11:41 ص

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح (يمينا) مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الكويت يوم الأربعاء. صورة من ممثل وكالات أنباء

من أحمد حجاجي

الكويت (رويترز) - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح يوم الأربعاء إنه يثق أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من الدول بالمنطقة ستقود الى وضع "نهاية مقبولة" من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية "والوصول الى حل سياسي طال انتظاره".

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة إقليمية سيزور خلالها أيضا إسرائيل ولبنان إن خطة السلام "طال انتظارها ونثق أن أصدقاءنا في الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع في المنطقة والأطراف في القضية".

وزار جاريد كوشنر المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من الدول الخليجية العربية الشهر الماضي سعيا للحصول على دعم من الزعماء العرب للجزء الاقتصادي في مقترح السلام الذي من المتوقع أن يكشف عنه ترامب خلال الشهور المقبلة. لكن تلك الجولة لم تشمل الكويت.

وعرض كوشنر الخطوط العريضة للخطة قائلا إنها ستتعامل مع قضايا الوضع النهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك إقامة حدود.

وقال الشيخ صباح إنه وبومبيو بحثا أيضا الخلاف الخليجي العربي والتطورات في سوريا وإيران والعراق واليمن.

وقال إنه لابد من حل الخلاف بين قطر وبعض الدول الخليجية المجاورة، مضيفا أنه ليس هناك خيار آخر.

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطعت العلاقات السياسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران عام 2017. وتتهم هذه الدول الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وكرر بومبيو أن الخلاف "ليس في مصلحة المنطقة وليس في مصلحة العالم".

(تغطية إضافية من سيلفيا وستال وغيداء غنطوس - إعداد علا شوقي - تحرير نادية الجويلي)

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