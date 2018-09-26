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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 سبتمبر, 2018 04:49 م 26 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:49

الكويت (رويترز) - قالت الكويت يوم الأربعاء إن قرار الولايات المتحدة سحب نظم مضادة للصواريخ من عدة دول عربية حليفة إجراء داخلي روتيني.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت". وأضافت أن القرار الأمريكي اتخذ بالتنسيق مع الجيش الكويتي.

وفي وقت سابق ذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستسحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تشير إلى تحول التركيز عن الصراعات القائمة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط وأفغانستان إلى التوترات مع الصين وروسيا.

وتابع التقرير أن نظامين لصواريخ باتريوت سيسحبان من الكويت وواحدا من الأردن وآخر من البحرين.

ولم يرد تعليق فوري من الأردن ولم ترد البحرين على طلب رويترز التعليق.

ويأتي التقرير وسط تبادل التصريحات العدائية بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت في وقت سابق هذا العام من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي وافقت إيران بموجبه على تقليص نشاطها النووي مقابل رفع أغلب العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وزادت دول الخليج الغنية إنفاقها العسكري وسط تصاعد التوتر في المنطقة حيث تخوض إيران والسعودية صراعا على النفوذ فتدعمان أطرافا متناحرة في صراعات سياسية أو حروب في لبنان والبحرين وسوريا واليمن.

ومن ناحية أخرى تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة خلافات بشأن قضايا منها الدعم الروسي للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا ومزاعم أمريكية عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتنفي روسيا ارتكاب أي خطأ.

وتخوض بكين وواشنطن حربا تجارية تزداد ضراوة وهما على خلاف بشأن قضايا أخرى منها الدعم الأمريكي لتايوان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تطالب الصين بالسيادة عليها فضلا عن العقوبات الأمريكية المفروضة على الجيش الصيني لشرائه أسلحة روسية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي من الكويت - إعداد لبنى صبري لنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)

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رويترز