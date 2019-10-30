هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 12:22 م

وصول مشاركين لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

جنيف (رويترز) - اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، للمرة الأولى يوم الأربعاء في أول خطوة فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو المصالحة السياسية.

لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض.

وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضوا مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.

وقال بيدرسن للمجتمعين "هذه لحظة تاريخية".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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