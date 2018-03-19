اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلب الوصول للأكراد السوريين في عفرين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مؤتمر صحفي في القدس يوم السابع من سبتمبر أيلول 2017. تصوير: عمار عوض - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إتاحة مجال أكبر أمامها للوصول للمدنيين في عفرين معلنة أن الهلال الأحمر التركي يفتقر للمصداقية بين الأكراد السوريين بعد العملية العسكرية التركية.
وقال بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر متحدثا بعد عودته من زيارة دامت أسبوعين لسوريا والعراق وإيران للصحفيين في جنيف "مصداقية الهلال الأحمر التركي الذي يعمل في عفرين أقرب إلى الصفر وسط السكان الأكراد".
وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تساعد البعض من آلاف النازحين المدنيين الذين فروا إلى قرى قرب حلب ولكنها بحاجة للوصول بشكل منتظم إلى عفرين حيث للمدنيين حق الحصول على مساعدات محايدة ومنصفة وحق اختيار إما المغادرة أو البقاء.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز