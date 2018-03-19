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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 11:34 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 11:34

بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال مؤتمر صحفي في القدس يوم السابع من سبتمبر أيلول 2017. تصوير: عمار عوض - رويترز. (reuters_tickers)