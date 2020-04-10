هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 07:46 ص

عدن (رويترز) - أعلن اليمن يوم الجمعة رصد أول إصابة بفيروس كورونا فيما تحاول جماعات الإغاثة التأهب لتفشي المرض في بلد يعاني من انهيار النظام الصحي بفعل الحرب وانتشار الجوع والمرض.

وجاء الإعلان عن الإصابة بعد أن دخل وقف لإطلاق نار على مستوى البلاد حيز التنفيذ يوم الخميس على خلفية تفشي الفيروس. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل حركة الحوثي اليمنية تعليق عملياته العسكرية لأسبوعين لكن الحوثيين لم يعلنوا موقفهم بعد.

وذكرت اللجنة العليا للطوارئ على تويتر أن الحالة اكتشفت في محافظة حضرموت الجنوبية المنتجة للنفط.

وأضافت اللجنة دون الخوض في تفاصيل "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مسؤول محلي لرويترز إن المصاب عامل يمني في ميناء الشحر.

وقالت ليزا جراندي منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن لرويترز يوم الخميس إنه إذا انتشر الفيروس فسوف تكون النتيجة "كارثية" نظرا لأن الحالة الصحية لما لا يقل عن نصف السكان "متدهورة للغاية" ولا يملك البلد إمدادات أو قدرات أو منشآت كافية للتعامل مع الوضع.

وأسفر النزاع المستمر في اليمن منذ خمسة أعوام عن مقتل ما يربو على 100 ألف شخص ودفع الملايين إلى شفا المجاعة.

(تغطية صحفية محمد غباري وسمر حسن- إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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