هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مايو, 2019 10:29 م

صورة من أرشيف رويترز لمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس.

طرابلس (رويترز) - دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إلى الإفراج الفوري عن سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد أن احتجزته جماعة مسلحة في مدينة سلوق قرب بنغازي يوم الاثنين.

وقالت المؤسسة في بيان "تعرب المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة السيد سعد دينار، الذي لم يُشاهد منذ يوم اعتقاله".

والمؤسسة الوطنية للنفط مقرها في غرب ليبيا حيث تتمركز الحكومة المعترف بها دوليا. وتخضع بنغازي لسيطرة قوات القائد العسكري خليفة حفتر الذي شن هجوما الشهر الماضي لانتزاع السيطرة على طرابلس.

ولم يتسن الوصول للسلطات في الشرق لطلب التعقيب.

وقال مصدر في عائلة دينار إن أشخاصا اقتادوه إلى موقع مجهول بعد أن احتجزوه عند منتصف الليل يوم 29 أبريل نيسان قرب منزله في سلوق القريبة من بنغازي.

وتدهورت العلاقات في الأسبوع الماضي بين المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتعامل مع صادرات النفط والغاز في ليبيا بأسرها، وقوات حفتر.

وفي الأسبوع الماضي قالت المؤسسة إن سفنا حربية استخدمت ميناء رأس لانوف النفطي وإن عسكريين دخلوا ميناء السدر. ولم تذكر المؤسسة من المسؤول عن ذلك لكن الميناءين، وهما أكبر موانئ النفط في ليبيا، يخضعان لسيطرة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقال الجيش الوطني الليبي في الأسبوع الماضي إنه أرسل سفينة حربية إلى رأس لانوف في مهمة تدريب.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط لرويترز الأسبوع الماضي إن المؤسسة قلقة من المحاولات المتكررة لتقسيمها وإنها منزعجة بشكل خاص من إكراه العاملين.

جاء البيان بعد أن عبرت بعض وحدات المؤسسة وعبر بعض المسؤولين التنفيذيين عن دعم هجوم حفتر.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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