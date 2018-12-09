المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تسعى لإبقاء حقل الشرارة مفتوحا

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 01:34 ص

منظر عام لحقل الشرارة الليبي في صورة من أرشيف رويترز.

من أيمن الورفلي وأحمد العمامي

طرابلس/بنغازي (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم السبت إن حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة العملاق هدد بوقف الإنتاج لكن الحقل لا يزال مفتوحا وأدانت التهديد بإغلاق الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان إن الحقل لا يزال مفتوحا بعد أن أعلن رجال قبائل إغلاقه ودخلوا بسياراتهم داخل الحقل الواقع في عمق الصحراء الجنوبية.

لكن الوضع لا يزال متوترا في الحقل حيث قال مهندسون إن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول إقناع حرس المنشآت النفطية ورجال القبائل بالتراجع. ويرتبط الحقل بميناء ومصفاة الزاوية على الساحل الغربي.

وقال مصدر نفطي ليبي إن النفط لا يزال يتدفق من الحقل لكن هذا قد يتغير يوم الأحد إذا استمر التوتر.

وقال مهندسون إن إغلاق الحقل يستغرق عادة بعض الوقت حتى لو أعلن المحتجون ذلك وإن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول استخدام مفاوضات اللحظات الأخيرة لمنع إغلاق الحقل.

وأعلن رجال قبائل ووحدة محلية لحرس المنشآت النفطية إغلاق الحقل للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتنمية المنطقة.

وقالت الكتيبة 30 مشاة خفيف التي تتولى حراسة الحقل "نحن كقوة مؤمنة للحقل نعلمكم بأنه دخل حراك غضب فزان إلى الحقل وأوقف الإنتاج تماشيا مع مطالب المنطقة".

وبعد سبع ساعات من الصمت، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط حرس المنشآت النفطية بتسهيل الاحتجاجات وتهديد العاملين لإغلاق الحقل.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله "أثمن شجاعة كل عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كل التهديدات". وحذر من "العواقب الوخيمة" لوقف الإنتاج.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط قيادة حرس المنشآت النفطية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المسؤولين عن ذلك وأوردت أسماءهم في البيان.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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