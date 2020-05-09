هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2020 12:38 م

تونس (رويترز) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خزانات وقود الطيران بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا أصيبت في هجوم وقع يوم السبت مما تسبب في اندلاع حرائق.

ومعيتيقة هو آخر مطار عامل في العاصمة الليبية طرابلس رغم أن رحلات الطيران المدنية توقفت في مارس آذار بسبب القصف المتكرر حتى قبل فرض البلاد إجراءات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم تذكر المؤسسة في البيان الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك أي تفاصيل عن الهجوم.

وقالت المؤسسة "إصابة حظيرة خزانات وقود الطيران التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، بمستودع مطار معيتيقة الدولي، وجاري التعامل مع الحرائق من قبل رجال الإطفاء الشجعان".

وأظهر تسجيل فيديو أرسله أحد العاملين في المطار لرويترز أعمدة من الدخان الأسود وهي تتصاعد فوق ساحة المطار.

وتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر منذ أكثر من عام من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بما شمل شن عمليات قصف متكررة على العاصمة.

وتمكنت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني من استعادة السيطرة على بعض المناطق من يد الجيش الوطني الليبي خلال فترة تصاعد القتال في الأسابيع الماضية وذلك بمساعدة طائرات مسيرة زودتها بها تركيا.

وتدعم الإمارات ومصر وروسيا الجيش الوطني الليبي.

(تغطية إخبارية هاني عمارة من اسطنبول وماهر شميطلي من دبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية -تحرير‭ ‬أمل أبو السعود)

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