هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 06:12 م

الشرطة السودانية تفرق محتجين بالغاز المسيل للدموع في أم درمان في صورة بتاريخ 20 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - تظاهر مئات المحتجين ومعظمهم من الطلاب في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم والمناطق القريبة منها يوم الاثنين لمواصلة موجة من المظاهرات بدأت قبل ثلاثة أشهر وتمثل أخطر تحد حتى الآن لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 30 عاما.

ويشارك طلاب ونشطاء ومحتجون آخرون يشعرون بإحباط بسبب المشكلات الاقتصادية في مظاهرات شبه يومية في أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول مطالبين البشير بالتنحي.

وقال شهود إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع يوم الاثنين لتفريق مئات الطلاب من جامعة شرق النيل الذين كانوا يتظاهرون في شمال الخرطوم وكذلك مئات المتظاهرين الآخرين في شارع الستين الذي يمر عبر عدة أحياء راقية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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