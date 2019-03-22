الجزائر (رويترز) - خرج مئات المحتجين إلى شوارع العاصمة الجزائرية يوم الجمعة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي على الفور، في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات أسبوعها الرابع.
وتجمع المحتجون في وسط المدينة رغم المطر رافعين الأعلام الجزائرية ولافتات. وقال أحمد خوجة (23 عاما) "المطر لن يوقفنا عن مواصلة ضغوطنا".
وأذعن بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، للمظاهرات الأسبوع الماضي وأعلن أنه لن يسعى لولاية رئاسية خامسة لكنه سيستمر في المنصب لحين وضع دستور جديد.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)