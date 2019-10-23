هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 03:23 ص

مقاتلون من المعارضة السورية المدعومة من تركيا قرب مدينة تل أبيض الحدودية في سوريا يوم الثلاثاء - رويترز

من باتريشيا زنجرل

واشنطن (رويترز) - قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا إن فرص إنهاء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد باتت أفضل بالمقارنة بالأسبوع الماضي لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة قبل أيام.

وأوضح المبعوث الخاص جيمس جيفري في جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء شهدت انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين لسياسات ترامب "نحن في وضع أفضل الآن عما كنا عليه قبل أسبوع...حين ننظر إلى وقف إطلاق النار، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وأوقفنا هذا الصراع".

وقال إن الجيش التركي وافق على وقف القتال بشكل دائم إذا انسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة الأسبوع الماضي. وانتهت مهلة وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستخفف فقط إذا أوقفت تركيا الهجوم.

كم أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ احتمال تورط تركيا عضو حلف الأطلسي في "تطهير عرقي" بحق الأكراد.

ومن المقرر أن يدلي جيفري بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وقال جيفري إنه لم يتم استشارته بشأن قرار ترامب سحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا مضيفا أنه شعر "بغضب" من الهجوم التركي لكنه قال إن تركيا لا تزال ديمقراطية تتبنى العديد من القيم الأمريكية وليست خصما لبلاده على الساحة الدولية.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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