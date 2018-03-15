المتحدث باسم إردوغان: قد نقيم مع أمريكا منطقة آمنة حول منبج السورية
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع في أنقرة يوم التاسع من مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف).(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن تركيا ستقيم مع الولايات المتحدة "منطقة آمنة" حول مدينة منبج بشمال سوريا إذا أوفت واشنطن بوعودها.
وقال المتحدث إبراهيم كالين لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية إن الاتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج ملزم وإن تغيير وزير الخارجية الأمريكي لن يحدث فارقا بالنسبة للاتفاق حتى وإن تأخر أسبوعا أو أسبوعين.
وأضاف أن تركيا تتوقع أن تطهر القوات التركية ومقاتلو المعارضة المسلحة المتحالفون معها مدينة عفرين السورية من المسلحين "في القريب العاجل"، وأن أنقرة لا تعتزم تسليم المدينة للحكومة السورية بعد إتمام حملتها العسكرية بالمنطقة.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز