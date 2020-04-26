هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2020 03:06 ص

عدن (رويترز) - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها "تبعات كارثية" لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر تشرين الثاني.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا. وتدعم دولة الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعلن بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح الأحد إقامة إدارة ذاتية في الجنوب ابتداء من منتصف ليل السبت.

وأعلن البيان أيضا حالة الطوارئ في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية.

وتحدث شهود من رويترز عن انتشار أمني كثيف للقوات المسلحة للمجلس الانتقالي في عدن العاصمة المؤقتة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والتي أطاح بها الحوثيون المدعومون من إيران من العاصمة صنعاء عام 2014.

وقالت زارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض.

"ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".

(تغطية صحفية محمد الغباري ومحمد مخشف في اليمن ونيرة عبد الله في القاهرة-إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك