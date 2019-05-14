هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 12:01 ص

محتجون سودانيون يتظاهرون أمام مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم يوم 6 مايو ايار 2019. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

الخرطوم (رويترز) - أعلن عضو بالمجلس العسكري الحاكم في السودان يوم الثلاثاء أن المجلس اتفق مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض على أن تستمر الفترة الانتقالية في البلاد ثلاث سنوات.

وقال الفريق ياسر العطا إن قوى إعلان الحرية والتغيير ستحصل على 67 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي والبقية للأحزاب غير المنضوية تحت لواء ذلك التحالف المعارض.

وأضاف أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة.

وتابع أن المجلس العسكري أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع تحالف المعارضة للتحقيق "فيما تم من استهداف للمعتصمين".

(تغطية صحفية نادين عوض الله- شارك في التغطية محمد شريف - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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