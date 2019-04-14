هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 08:38 م

محتجون خلال مظاهرة في الخرطوم يوم الاحد. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

الخرطوم (رويترز) - قال الفريق شمس الدين كباشي شنتو المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان يوم الأحد إن المجلس أحال وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد وعين مديرا جديدا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأضاف شنتو أن الفريق أبو بكر مصطفى سيحل محل صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش في منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأعلن شنتو أيضا إعفاء سفيري السودان في واشنطن وجنيف وقال إن المجلس سيطلق سراح جميع ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الأسبوع الماضي.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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