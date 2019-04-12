الخرطوم (رويترز) - قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري السوداني يوم الجمعة إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع عمر البشير سينافس في الانتخابات المزمعة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
الخرطوم (رويترز) - قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري السوداني يوم الجمعة إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع عمر البشير سينافس في الانتخابات المزمعة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)