هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 10:37 ص

محتجون سودانيون أمام وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الأحد. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.

الخرطوم (رويترز) - ندد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان يوم الاثنين بغلق محتجين الطرق وتقييد حركة المواطنين وسط استمرار الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وأشار المجلس في البيان إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح" وذلك في إشارة إلى الشبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام وزارة الدفاع.

ومنذ يوم الأحد، تبادل المجلس العسكري والمعارضة تهديدات، وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.

وقال محمد الأمين عبد العزيز من تجمع المهنيين السودانيين للحشود خارج وزارة الدفاع يوم الأحد "قررنا التصعيد مع المجلس العسكري وعدم الاعتراف بشرعية المجلس العسكري ومواصلة الاعتصام وتصعيد الاحتجاجات في الشوارع".

وواصل المحتجون اعتصامهم أمام الوزارة منذ إطاحة الجيش بالبشير يوم 11 أبريل نيسان وتظاهروا بأعداد كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية للضغط من أجل تسليم السلطة سريعا لحكم مدني.

وقال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي للتلفزيون الرسمي يوم الأحد إن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك، وهو أحد مطالب النشطاء، قيد الدراسة. وأضاف "الموضوع مطروح للنقاش ولم تتبلور رؤية حوله حتى الآن".

وقالت السعودية والإمارات يوم الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان حجمها ثلاثة مليارات دولار، في خطوة تمثل طوق نجاة للقادة العسكريين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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