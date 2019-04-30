هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 01:47 م

متظاهر سوداني ينام داخل أنبوب صرف وضعه المعارضون كحاجز على طريق مؤد إلى وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الثلاثاء. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

من خالد عبد العزيز

الخرطوم (رويترز) - قال المجلس العسكري السوداني إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد لكن لن تكون هناك "فوضى" بعد الآن، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعطل حركة القطارات وتعرقل المرور على الجسور.

وتحث جماعات المعارضة والمحتجون المجلس العسكري الانتقالي على الإسراع بالانتقال إلى حكم مدني منذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل نيسان.

وقال محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس والمعروف أيضا باسم حميدتي "نحن الآن ملتزمون بالتفاوض ولكن لا فوضى بعد اليوم."

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، يوم الاثنين لعصيان مدني وإضراب عام بعد فشل الاجتماعات مع المجلس العسكري في تحقيق أي تقدم تجاه تشكيل مجلس مدني عسكري انتقالي مشترك.

وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه لن يفض الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل نيسان.

والاعتصام هو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر لمدة ثلاثين عاما. واستمر الاعتصام بعد إطاحة الجيش بالبشير مع مطالبة المحتجين بحكم مدني.

وقال الفريق صلاح عبد الخالق عضو المجلس العسكري إن المجلس لا يرغب في فض الاعتصام إلا أنه أضاف أن من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.

ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة وقال "نحن جزء من الثورة وليس جزءا من النظام السابق كما ينظر إلينا الناس".

وصرح المجلس العسكري أيضا خلال المؤتمر الصحفي بأنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

(شارك في التغطية أحمد طلبة - إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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