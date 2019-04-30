هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2019 12:20 م

جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا يوم 15 أبريل نيسان 2019 قبل الاستقالة من منصبه. صورة من أرشيف رويترز

الخرطوم (رويترز) - قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يوم الثلاثاء إنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قد طالب باستبعاد الثلاثة متهما إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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