هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2019 05:59 م

محتجون سودانيون خلال مظاهرة أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الرابع من مايو ايار 2019. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الأحد إنه سينشر رؤيته للمرحلة الانتقالية في البلاد يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم المجلس شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن المجلس العسكري الحاكم يتفق مع بعض النقاط في وثيقة دستورية قدمها تحالف المعارضة الأسبوع الماضي لكنه يختلف مع بعضها الآخر.

وتابع الكباشي قائلا "هناك الكثير من الجوانب التي نتفق معها وهناك أخرى نختلف معهم فيها، فلننتظر إلى الغد لننشر وثيقتنا كما نشرت قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقال الكباشي إن الوثيقة التي قدمتها المعارضة "جيدة" وإن المفاوضات ستستمر.

(تغطية صحفية عمر فهمي من القاهرة - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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