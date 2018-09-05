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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 11:08 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:08

منظر عام يوضح الجزء الرئيسي لقرية الخان الأحمر يوم 30 مايو أيار 2018. تصوير: رونين زفولون - رويترز. (reuters_tickers)