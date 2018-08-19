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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 11:59 ص 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:59

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في النجف يوم 11 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: علاء المارجاني - رويترز (reuters_tickers)