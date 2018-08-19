المحكمة العليا في العراق تقرر المصادقة على نتائج انتخابات البرلمان
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رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في النجف يوم 11 ديسمبر كانون الأول 2017. تصوير: علاء المارجاني - رويترز(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الأحد إن المحكمة قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو أيار مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.
وأضاف المتحدث في بيان "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم... قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة وصدر القرار باتفاق الآراء".
وكانت إعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد قد أوضحت في العاشر من أغسطس آب أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر احتفظ بتقدمه مما يسمح له بلعب دور محوري في تشكيل الحكومة المقبلة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز