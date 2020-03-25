هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 10:45 ص

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي في صورة من أرشيف رويترز.

اسطنبول (رويترز) - قال مكتب المدعي العام في اسطنبول يوم الأربعاء إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها به بالضلوع في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول منهم نائب رئيس الاستخبارات السابق ومستشار سابق بالديوان الملكي.

وأثار مقتل خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول 2018 موجة غضب عالمية وأثر سلبا على صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتقول بعض الحكومات الغربية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إنها تعتقد أن الأمير محمد هو من أصدر الأمر بقتل خاشقجي وهو اتهام نفاه مسؤولون سعوديون.

وذكر مكتب المدعي العام أن اللائحة تتهم أحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات وسعود القحطاني المستشار السابق بالديوان الملكي "بالتحريض على القتل العمد".

وقال المكتب في بيان إن اللائحة تتهم 18 آخرين بتنفيذ عملية قتل خاشقجي، الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر تشرين الأول عام 2018.

واستندت لائحة الاتهام إلى تحليل سجلات الهاتف المحمول للمشتبه بهم وبيانات دخولهم إلى تركيا وخروجهم منها ووجودهم في القنصلية وروايات الشهود وتحليل بيانات أجهزة الهاتف والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي (آيباد) الخاصة بخاشقجي.

ولم ترد وزارة الإعلام السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أصدرت محكمة سعودية حكما بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في جريمة قتل خاشقجي. لكن ممثل إدعاء سعوديا قال إنه لا توجد أي أدلة تربط بين القحطاني وجريمة القتل كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة إلى عسيري

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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