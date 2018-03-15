المرصد السوري: أكثر من 3000 مدني يغادرون الغوطة لمواقع الحكومة
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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما يربو على ثلاثة آلاف مدني فروا من مدينة حمورية بالغوطة الشرقية إلى أراض خاضعة لسيطرة الحكومة مع تقدم الجيش يوم الخميس.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هذه أكبر مجموعة تغادر الجيب المحاصر منذ أن بدأت قوات الحكومة هجوما لانتزاع السيطرة عليه الشهر الماضي.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز