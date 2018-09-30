أول جماعة مسلحة تبدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح بشمال غرب سوريا
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منظر عام لميدان الساعة في وسط إدلب. صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن جماعة فيلق الشام المسلحة بدأت في سحب مقاتليها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سوريا.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لرويترز إن هذه هي أول جماعة تذعن لطلب مغادرة المنطقة منزوعة السلاح التي أقامتها تركيا وروسيا لتفادي هجوما للجيش السوري المدعوم من موسكو.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مصادر من المقاتلين.
وقال عبد الرحمن "فيلق الشام الإسلامي يسحب قواته وسلاحه الثقيل من ريف حلب الجنوبي المتاخم لإدلب، الانسحاب في مجموعات وليس أرتالا باتجاه ريف حلب الغربي".
ويبلغ عمق المنطقة منزوعة السلاح ما بين 15 و20 كيلومترا وتمتد على خط التماس بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية وستقوم القوات التركية والروسية بدوريات فيها.
واتفقت تركيا وروسيا في منتصف سبتمبر أيلول على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب تقضي بانسحاب مقاتلي المعارضة منها بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وفيلق الشام هو ثالث أكبر الجماعات المعارضة في شمال غرب سوريا وفقا للمرصد.
ولم تعلن هيئة تحرير الشام أكبر جماعة معارضة في المنطقة موقفها من الاتفاق بعد.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز