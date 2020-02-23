هذا المحتوى تم نشره يوم 23 فبراير, 2020 04:50 م

بيروت (رويترز) - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددا من الجنود الأتراك أصيب يوم الأحد في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلا عسكريا تركيا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد، وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقُتل حتى الآن 16 جنديا تركيا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا.

وقال المرصد السوري إن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا يوم الأحد وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف المرصد أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير شباط الجاري.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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