المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى في انفجار إدلب إلى 69
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن عدد القتلى في انفجار مبنى يعتقد أنه يضم مستودع أسلحة في منطقة تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا ارتفع إلى 69 قتيلا منهم 17 طفلا.
ووقع الانفجار في منطقة سكنية في بلدة سرمدا في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا يوم الأحد.
وإدلب جزء من آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في سوريا.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز