المرصد السوري: ارتفاع عدد القتلى في انفجار إدلب إلى 69

محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 10:29 ص 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:29