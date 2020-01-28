هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 03:43 م

عربات تحمل متعلقات أناس فارين من معرة النعمان يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: محمود حسانو - رويترز

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام داعمة للحكومة إن قوات الجيش السوري دخلت معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب يوم الثلاثاء في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

وقالت صحيفة الوطن في منشور على تليجرام إن القوات الحكومية دخلت المدينة وتمشط أحياءها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من خلال تطبيق واتساب إن اشتباكات وقعت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية التي دخلت المدينة بدعم جوي.

(تغطية صحفية غيداء غنطوس -إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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