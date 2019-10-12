هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 10:47 ص

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سيارة ملغومة انفجرت ليل الجمعة عند سجن يُحتجز فيه أسرى من تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا مما اضطر قوات الأمن بقيادة الأكراد في المنطقة إلى إرسال تعزيزات للحيلولة دون فرارهم.

وأكد مسؤول من قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد النبأ عبر مجموعة تديرها هذه القوات على تطبيق واتساب.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت يوم الجمعة إن خمسة من مقاتلي التنظيم فروا من سجن في القامشلي بعد قصف تركي في مكان قريب.

وقال مسؤول كردي سوري إن نسوة ينتمين لتنظيم الدولة الإسلامية هاجمن مكاتب الأمن بالعصي والحجارة خلال اضطرابات واسعة يوم الجمعة في مخيم يحتجزن فيه بالمنطقة ذاتها.

وذكر مسؤول كردي الأسبوع الماضي أن سجناء التنظيم المتشدد يمكن أن يفلتوا من الأسر في توقت تواجه فيه قوات الأمن بقيادة الأكراد هجوما تركيا جديدا في شمال سوريا وتضعف قدرتها على حراسة المحتجزين.

(تغطية صحفية توم بيري - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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