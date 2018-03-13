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رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في صورة من أرشيف رويترز

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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يو‭ ‬م الثلاثاء إن الجيش السوري وحلفاءه من المعارضين السوريين يطوقون عفرين وبلدة قريبة و90 قرية مؤكدا بيان الجيش التركي بأنه طوق المنطقة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن الطريق الوحيد للخروج من المنطقة أصبح في نطاق النيران التركية ومن ثم لا يمكن المرور به.

وأضاف أن 700 ألف شخص محاصرون الآن.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز