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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 10:04 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:04

رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان في صورة من أرشيف رويترز (reuters_tickers)