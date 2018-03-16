المرصد السوري: ضربات جوية تستهدف منطقة للمعارضة في الغوطة
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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية كثيفة استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في مدينة سقبا.
وقال المرصد نقلا عن شبكة النشطاء التابعة له على الأرض إن طائرات روسية نفذت الضربات. وقسمت قوات الحكومة السورية الغوطة الشرقية إلى ثلاث مناطق في هجومها المستمر منذ شهر.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز