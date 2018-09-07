المرصد السوري: ضربات جوية على إدلب في يوم قمة بشأن سوريا في إيران
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية استهدفت أجزاء من محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في اليوم ذاته الذي يجتمع فيه رؤساء تركيا وإيران وروسيا في طهران لمناقشة الوضع في هذه المنطقة.
وقال المرصد إن عدة ضربات جوية استهدفت ريف إدلب الجنوبي صباح يوم الجمعة لتكسر بذلك فترة هدوء استمرت خلال الليل.
ويعيش نحو ثلاثة ملايين شخص في آخر معقل كبير لقوات المعارضة في سوريا الذي يضم معظم محافظة إدلب وأجزاء صغيرة مجاورة من محافظات اللاذقية وحماة وحلب.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز