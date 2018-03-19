المرصد السوري: ضربة جوية تقتل 17 في مدينة خاضعة للمعارضة بالغوطة
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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربة جوية قتلت 15 طفلا وامرأتين في قبو مدرسة بمدينة عربين الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في الغوطة الشرقية يوم الاثنين.
ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إن قواتها تستهدف المسلحين فحسب وتتهم الفصائل في الغوطة باحتجاز المدنيين دون إرادتهم الأمر الذي تنفيه المعارضة.
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن الضربة أصابت أيضا ما يربو على 50 شخصا.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
رويترز