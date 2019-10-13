هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 09:51 ص

بيروت (رويترز) - ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 100 من نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية فروا من مخيم عين عيسى الذي تحرسه قوات أمن سورية يقودها الأكراد في شمال البلاد.

ونقل مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن مصادر في المخيم قولها إن هناك حالة من الفوضى بداخله.

وقالت الإدارة الذاتية الكردية لشمال سوريا في وقت سابق إن بعض أفراد أسر أعضاء الدولة الإسلامية تمكنوا من الفرار من المخيم بعد قصف من قوات تركية وجماعات معارضة سورية تدعمها أنقرة تتقدم في المنطقة.

وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن ليس لديهم المزيد من التفاصيل بشأن الموقف في المخيم.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير‭ ‬سها جادو)

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