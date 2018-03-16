المرصد السوري: مئات العائلات تفر من عفرين
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أناس يجلسون في شاحنة في شمال شرق عفرين يوم الخميس. تصوير: خليل عشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات العائلات فرت من مدينة عفرين باتجاه قرى قريبة خاضعة لسيطرة قوات موالية للحكومة أثناء ليل الخميس مع قصف القوات التركية للمدينة.
وذكر المرصد أن العائلات غادرت المدينة في حافلات وسيارات صوب قريتي نبل والزهراء الشيعيتين المواليتين لحكومة الرئيس بشار الأسد.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز