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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 08:26 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:26

أناس يجلسون في شاحنة في شمال شرق عفرين يوم الخميس. تصوير: خليل عشاوي - رويترز (reuters_tickers)