بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن عدد القتلى بين المدنيين منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا ارتفع إلى 30 شخصا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
انفجار في بلدة راس العين السورية يرى من الجانب التركي يوم السبت. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن عدد القتلى بين المدنيين منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا ارتفع إلى 30 شخصا.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)