بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن عدد القتلى بين المدنيين منذ بدء الهجوم التركي على شمال سوريا ارتفع إلى 30 شخصا.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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