هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 08:46 ص

انفجار في بلدة راس العين السورية يرى من الجانب التركي يوم السبت. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن عدد القتلى من المسلحين السوريين الذين يقودهم الأكراد ويتصدون للهجوم التركي الحالي ارتفع إلى 74 قتيلا وأغلبهم سقطوا في تل أبيض.

وذكر رامي عبد الرحمن مدير المرصد أن 49 مسلحا ينتمون لجماعات سورية معارضة تدعمها تركيا قُتلوا منذ بدء الهجوم يوم الأربعاء.

وأضاف أن عدد القتلى من المدنيين في سوريا ارتفع إلى 20 قتيلا بعد سقوط قتيلين في مدينة القامشلي. وسقط معظم القتلى المدنيين في بلدة تل أبيض الحدودية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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