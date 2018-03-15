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أطفال ينظرون من نافذة حافلة خلال إجلائهم من الغوطة الشرقية يوم 13 مارس آذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز

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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين غادروا جيبا تسيطر عليه المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية إلى مواقع الحكومة ارتفع إلى 12500 على الأقل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن المدنيين يتدفقون خارجين من كفر بطنا وحمورية وجسرين وسقبا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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