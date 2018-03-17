المرصد السوري: 30 قتيلا في ضربات جوية على بلدة في الغوطة الشرقية
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دخان ضربات جوية على الغوطة الشرقية يوم 27 مارس اذار 2018. تصوير: بسام خبيه - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية على جيب لمقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية أسفرت عن مقتل 30 شخصا على الأقل تجمعوا للخروج إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة يوم السبت.
وأضاف المرصد أن الضربات على بلدة زملكا أدت أيضا إلى إصابة العشرات. ولم يرد تعليق من دمشق التي تقول إنها لا تستهدف إلا المسلحين.
وأشار المرصد إلى أن موجة جديدة من النازحين تضم نحو عشرة آلاف شخص خرجوا من الجيب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة إلى مواقع تابعة للجيش السوري في الغوطة يوم السبت. وتنفذ الحكومة حملة عسكرية عنيفة في المنطقة منذ شهر.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز