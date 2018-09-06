المرصد ومسعفون: طائرات حربية تقصف إدلب بسوريا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني يوم الخميس إن ضربات جوية استهدفت أجزاء في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد التي تعد آخر معقل رئيسي للمعارضة.
ولم يرد تعليق بعد من دمشق أو موسكو. وكلاهما يقول إنه لا يستهدف سوى المسلحين.
وقال المرصد السوري إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية قصفت الريف الجنوبي لإدلب وقرية في محافظة حماة القريبة.
وقال الدفاع المدني الذي يقدم خدماته في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة إن الضربات الجوية ألحقت أضرارا بمقره في بلدة التمانعة في إدلب.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز