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بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن عدد قتلى ضربات جوية على قرية كفر بطنا بالغوطة الشرقية في سوريا ارتفع إلى 31 مدنيا على الأقل.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد "هناك ما لا يقل عن 31 قتلوا في الضربات الجوية الروسية بينهم ستة أطفال".

وأضاف أن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.

(تغطية صحفية داليا نعمة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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رويترز