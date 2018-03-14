المرصد: ضربة جوية تقتل قائدين من فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية بسوريا
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دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية في دمشق يوم 10 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء. (لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من الصورة.)(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء فيلق الرحمن المعارض في الغوطة الشرقية بينهم اثنان من قادة الجماعة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجماعة.
وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلي المعارضة وقعت الضربة مساء الثلاثاء ونفذتها روسيا.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز