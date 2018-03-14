محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية في دمشق يوم 10 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء. (لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من الصورة.)

(reuters_tickers)

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن ضربة جوية قتلت 12 شخصا من أعضاء فيلق الرحمن المعارض في الغوطة الشرقية بينهم اثنان من قادة الجماعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجماعة.

وقال المرصد إنه اعتمادا على تقارير لمقاتلي المعارضة وقعت الضربة مساء الثلاثاء ونفذتها روسيا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن القائدين هما أبو محمد سيف وأبو محمد جبر.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز