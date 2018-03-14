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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 08:56 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:56

دخان يتصاعد من الغوطة الشرقية في دمشق يوم 10 مارس آذار 2018. صورة لرويترز من الوكالة العربية السورية للأنباء. (لم تستطع رويترز التأكد على نحو مستقل من الصورة.) (reuters_tickers)