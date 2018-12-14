المرصد: قوات تدعمها أمريكا تسيطر على آخر بلدة للدولة الإسلامية بشرق سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 09:34 ص

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن مقاتلين سوريين تدعمهم الولايات المتحدة أخرجوا تنظيم الدولة الإسلامية من بلدة هجين بشرق البلاد.

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد في سوريا قرب الحدود مع العراق. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي الدولة الإسلامية من المنطقة.

ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤولين من قوات سوريا الديمقراطية للتعقيب.

وأبلغ مظلوم كوباني وهو القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية رويترز يوم الخميس أنه لا يزال هناك 5000 مقاتل متشدد في منطقة تشمل هجين وإنهم قرروا القتال حتى الموت.

ويشمل هذا العدد نحو ألفي مقاتل أجنبي، معظمهم عرب وأوروبيون إلى جانب عائلاتهم.

وأضاف أن من المحتمل أن يكون زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في شرق سوريا لكن قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع التيقن من ذلك لأنه كثيرا ما يختفي.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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