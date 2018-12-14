المرصد: قوات سوريا الديمقراطية تنتزع بلدة بشرق سوريا من الدولة الإسلامية

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 10:44 ص

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية انتزعوا السيطرة على بلدة هجين بشرق البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت هجين آخر بلدة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية في الجيب الأخير للتنظيم المتشدد شرقي نهر الفرات قرب الحدود مع العراق. وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية وتدعمها الولايات المتحدة منذ شهور لطرد مقاتلي الدولة الإسلامية من المنطقة.

وذكر مصدر في وحدات حماية الشعب الكردية أن قوات سوريا الديمقراطية تسيطر الآن على هجين وأن الجيوب القليلة المتبقية للدولة الإسلامية سيتم القضاء عليها خلال يوم أو يومين.

وبانتزاع السيطرة على هجين، لم تعد الدولة الإسلامية تسيطر سوى على شريط صغير من الأراضي على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات في المنطقة التي تتركز فيها عمليات تدعمها واشنطن.

كما يسيطر المتشددون على بعض الأراضي الصحراوية غربي النهر في منطقة تقع تحت سيطرة حكومة دمشق وحلفائها.

وأبلغ مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، رويترز يوم الخميس أنه لا يزال يوجد ما لا يقل عن 5000 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة تشمل هجين وأنهم قرروا القتال حتى النهاية.

ويشمل هذا العدد نحو ألفي مقاتل أجنبي، معظمهم عرب وأوروبيون إلى جانب عائلاتهم.

وقال كوكباني إن من المحتمل أن يكون زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي موجودا في شرق سوريا لكن قوات سوريا الديمقراطية لا تستطيع التيقن من ذلك لأنه كثيرا ما يختفي.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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