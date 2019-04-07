هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 12:09 م

بيروت (رويترز) - وردت أنباء يوم الأحد عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في قصف متبادل بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا، مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار بالمنطقة توسطت فيه روسيا وتركيا.

وشمال غرب سوريا هو آخر معقل كبير لمعارضي الرئيس بشار الأسد الذين اضطر كثير منهم للتراجع بعد الهزائم العسكرية التي تعرضوا لها على يد القوات الحكومية السورية بدعم من إيران وروسيا.

وكانت دمشق العام الماضي بصدد شن هجوم على الشمال الغربي، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية. وتأجل الهجوم بعدما أبرمت موسكو اتفاقا مع أنقرة شمل إقامة "منطقة منزوعة السلاح".

لكن الاتفاق واجه مصاعب في الأسابيع القليلة الماضية. فقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 45 شخصا قتلوا في الأيام الخمسة الأخيرة فقط، وأن معظمهم سقط نتيجة للقصف الحكومي لمناطق المعارضة.

وأفاد المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا وقناة أورينت الموالية للمعارضة بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأحد في القصف الحكومي لبلدة النيرب التي تسيطر عليها المعارضة. وذكرت خدمة للدفاع المدني على حسابها على تويتر أن ثلاثة آخرين قتلوا في سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

في غضون ذلك قالت وسائل الإعلام الحكومية السورية إن خمسة أشخاص قتلوا في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرة الحكومة.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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