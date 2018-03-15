المرصد: 7000 على الأقل يغادرون جيبا بالغوطة الشرقية إلى مناطق الحكومة
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أطفال ينظرون من نافذة حافلة أثناء خروجها من بلدة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية يوم الأربعاء. تصوير: بسام خيبه - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد السوريين الذين غادروا جيب خاضع للمعارضة داخل الغوطة الشرقية يوم الخميس إلى مناطق الحكومة ارتفع إلى 7000 على الأقل.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن هؤلاء غادروا مدينة حمورية، التي دخلتها قوات الحكومة يوم الخميس، وبلدات أخرى قريبة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز