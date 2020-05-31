هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2020 03:39 ص

مصلون يسجدون فيها تظهر قبة الصخرة في الخلفية في المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس يوم 15 مارس آذار 2020. تصوير: عمار عوض - رويترز

القدس (رويترز) - أعاد المسجد الأقصى بالقدس فتح أبوابه أمام المصلين فجر يوم الأحد بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.

ويأتي استئناف الصلاة بثالث أقدس المواقع الإسلامية بعد فترة كئيبة على مسلمي القدس الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام بدون زياراتهم اليومية المعتادة للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المجاور.

وأرجع مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قرار إعادة فتح المسجد المغلق منذ 15 مارس آذار إلى بطء انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وقال شاهد من رويترز إن مئات من المسلمين رددوا "الله أكبر" مع احتشادهم داخل المجمع بالبلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر يوم الأحد. وسجد بعضهم مقبلين الأرض عند دخولهم.

لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى وذلك بعد ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية.

وألزم مجلس الأوقاف المصلين في بيان بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصلاة.

ولم يحدد المجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقصى لعدد المصلين في المجمع الذي تصل مساحته إلى 35 فدانا.

ودخل المسجد زهاء 700 مصل لأداء صلاة الفجر معظمهم يرتدون كمامات ويحملون سجاد للصلاة.

وسجلت إسرائيل 17 ألف إصابة بفيروس كورونا و284 وفاة بينما شهدت الضفة الغربية 386 إصابة وثلاث وفيات حتى الآن.

(تغطية صحفية رامي أيوب وعمار عوض - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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