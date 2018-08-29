المسيرة: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على نجران السعودية
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دبي (رويترز) - ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين على تويتر يوم الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا على منطقة نجران السعودية قرب الحدود بين البلدين.
وقالت المسيرة "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران" دون الإشارة إلى متى حدث ذلك.
وكان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية قال يوم الثلاثاء "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية".
وأضاف "تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخ ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز